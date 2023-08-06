سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-8-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات

شهد سعر اليوم الأحد 6-8-2023 ارتفاعاً مقابل الجنيه المصري في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 100.23 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بمستهل التعاملات البنكية، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 94.68 جنيه للشراء، و 100.82 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 99.37 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

و سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 100.05 جنيه للشراء، و 100.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 100.40 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.39 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 97.10 جنيه للشراء، و100.76 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 100.73 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.76 للبيع.