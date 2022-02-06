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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر

الدينار الكويتي يحافظ على مستواه مقابل الجنيه
‫محمود الصباغ‬‎ 8:16 ص, الأحد, 6 فبراير 22 8:16 ص, الأحد, 6 فبراير 22

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حافظ الدينار الكويتي على مستواه في بداية التعاملات الاسبوعية اليوم الأحد 6 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر،

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال».

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

على نفس السعر المعلن بشاشات التداول اللحظية بلغت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

في بداية التعاملات الصباحية حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وحافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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