حقق سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-11-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية تباينا في الأسعار بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، بينما ارتفع في البنك المركزي المصري ووصل إلى سعر 78.11 جنيه للشراء، و 78.43 جنيه للبيع ، طبقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سعر صرف، 73.19 جنيه للشراء، و 78.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى أمام الجنيه إلى سعر صرف 77.89 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول- مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر مقابل الجنيه المصرى 74.92 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى أمام الجنيه المصري بسعر صرف، 75.26 جنيه للشراء، و 78.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصرى سعر صرف، 76.98 جنيه للشراء، و 78.42 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى أمام الجنيه المصرى سعر صرف 75.07 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه سعر صرف 77.89 جنيه للشراء، و 78.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه إلى سعر صرف، 76.66 جنيه للشراء، و 78.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى سعر صرف، 75.12 جنيه للشراء، و 78.26 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري بسعر صرف، 75.25 جنيه للشراء، و 80.49 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه سعر صرف، 75.02 جنيه للشراء، و 78.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجارى الدولى أمام الجنيه سعر صرف، 76.26 جنيه للشراء، و 78.38 للبيع.