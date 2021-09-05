سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر

تباينت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 5-9 2021 في بداية التعاملات مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وطبقاً لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، جاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عند 51.961 جنيه للشراء، و52.422 للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 49.31 جنيه للشراء، و52.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.36 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخري سجل مستوى سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 للبيع على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاءت إلى 49.32 جنيه للشراء، و52.35 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن جانب آخر، بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.