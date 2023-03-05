سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
حقق سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 96.30 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي
وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 96.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 96.28 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وعرض بنك كريدي أجريكول، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 94.95 جنيه للشراء، و 102.38 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.65 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.85 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 95.53 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان
وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.42 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 95.46 جنيه للشراء، و 101.92 للبيع.
سعر الدينار الكويتي البنك المصري الخليجي
وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 95.07 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.