سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-3-2023 ببداية التعاملات في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

اليوم الأحد 5-3-2023، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 99.82 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، وفقًا لمتوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة الكويت مقابل الجنيه المصري استنادًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

حقق سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي الكويتي، 97.25 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 96.30 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 96.73 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وفي بنك سايب، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 99.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ مستوى صرف عند: 96.28 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وعرض بنك كريدي أجريكول، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 94.95 جنيه للشراء، و 102.38 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وطرح بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 96.65 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

وقدّر المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.85 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

في مصرف أبوظبي الإسلامي، 97.52 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، 95.53 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.42 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 95.46 جنيه للشراء، و 101.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى صرف عند: 95.07 جنيه للشراء، و 100.32 للبيع.