سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-11-2023 مقابل الجنيه المصري بالختام

تباين سعر اليوم الأحد 5-11-2023 أمام الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك العاملة بمصر، وجاء متوسط سعر الشراء عند 99.77 جنيه، مقابل 100.18 للبيع، وفقًا للتقرير الأحدث الصادر عن البنك المركزي المصري الذي يُنشر بموقعه الإلكتروني عارضًا متوسطات سلة العملات الأجنبية والعربية أمام نظيرها المحلي.

وفيما يلي تعرض بوابة جريدة «المال» أسعار عملة دولة الكويت كما تظهرها شاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر قيمة: 97.73 جنيه للشراء، و 100.33 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طُرح سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة: 98.09 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع، أمام العملة المصرية.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، تباين عند مستوى صرف بقيمة: 100 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، أمام العملة المصرية بقيمة: 96.99 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري على مستوياته أمام العملة المصرية بقيمة: 98.92 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، بختام تعاملات البنوك سجل 99.95 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بنهاية عمليات التداول المسائية سجل 99.59 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أما مالعملة المصرية وصل إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، ثبت عند قيمة: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبنهاية تعاملات المصارف وصل سعر اليوم في بنك القاهرة لقيمة: 99.60 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.