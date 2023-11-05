سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-11-2023 ببداية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-11-2023 تباينًا في بداية التعاملات اليومية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر عملة الكويت إلى 99.81 جنيه للشراء، و 100.15 للبيع بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، 98.92 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 99.95 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.59 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي إلى 97.30 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، حقق مستوى صرف عند: 99.60 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 96.52 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.27 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 94.33 جنيه للشراء، و 100.61 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، حقق مستوى صرف عند: 95.94 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع.