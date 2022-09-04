سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-9-2022 بنهاية التعاملات في مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-9-2022، بختام التعاملات اليومية في البنوك بمصر، إلى 62.22 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، بعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بحسب شاشات التداول اللحظية بالفروع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 60.07 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 60.03 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 58.51 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، إلى 58.69 جنيه للشراء، و 62.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وفي البنك العربي الإفريقي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، إلى 59.49 جنيه للشراء، و 65.43 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري، 59.68 جنيه للشراء، و 62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 61.04 جنيه للشراء، و 62.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.92 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، أمام الجنيه المصري، 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، إلى 59.61 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

وفي بنك بلوم مصر، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 62.13 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 60.55 جنيه للشراء، و 62.50 جنيه للبيع.