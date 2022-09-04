سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-9-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-9-2022 استقرارًا نسبيًّا حيث استقر عند مستوى: 62.16 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًّا عن متوسط سعر العملة الكويتية في عدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية والاستثمارية العاملة داخل الجهاز المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بأفرع البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي؛ بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 59.61 جنيه للشراء، 62.50 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية ببنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي؛ بلغ سعر الدنار الكويتي مستوى: 59.31 جنيه للشراء، 63.36 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي مصر

وفي البنك الأهلي الكويتي مصر؛ سجل سعر الدينار الكويتي: 61.73 جنيه للشراء، 62.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه لمستوى: 60.03 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

وفي بنك مصر؛ حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 60.07 جنيه للشراء، 62.40 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 61.04 جنيه للشراء، 62.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى: 58.69 جنيه للشراء، 62.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية وصل سعر الدينار الكويتي: 59.87 جنيه للشراء، 62.53 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وبنك الإسكندرية؛ بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري: 59.87 جنيه للشراء، 62.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري وفي البنك العربي الإفريقي: 59.49 جنيه للشراء، 65.43 جنيه للبيع.