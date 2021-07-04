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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-7-2021 في مصر

الدينار يسجل 49.05 جنيه للشراء
فاطمة إمام 9:43 ص, الأحد, 4 يوليو 21 9:43 ص, الأحد, 4 يوليو 21

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افتتحت مستويات سعر الدينار الكويتي بحالة من التباين بين الاستقرار والارتفاع والتراجع مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 4-7-2021 داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، ليأتي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند متوسط سعر للشراء 51.78 جنيه، وعلى مستوى البيع عند 52.27 جنيه، وفقًا للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في بداية التعاملات الصباحية حافظت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على استقرارها مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.05 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى مستويات سعر صرف الدينار الكويتي ارتفع 3 قروش للشراء والبيع أمام الجنيه المصري داخل البنك الاهلي الكويتي لتأتي عند 49.61 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى الجانب الأخر.. استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 48.32 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات شراء وبيع العملة الكويتية داخل البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بدء سعر صرف الدينار الكويتي بأستقرار نسبي أمام نظيره الدولار الأمريكي ليسجل عند 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث داخل السوق، بحسب تقرير “المال” عن أسعار العملات.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات العربية .. يواصل الدينار الكويتي استقراره مقابل الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال.

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بقلم فاطمة إمام

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