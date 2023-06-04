سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه في ختام التعاملات البنكية

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأحد 4-6-2023 تبايناً مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات البنكية، حيث جاء متوسط سعر الشراء عند 100.23 جنيه للشراء مقابل 100.58 للبيع، وفقاً لما جاء بالتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري واستناداً لعدد من المواقع الألكترونية الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وشاشات التداول اللحظى المنتشرة بفروع البنوك، وفيما يلي يستعرض موقع جريدة «المال» أسعار العملة الكويتية وفقاً لماكينات الصراف الآلي.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة 94.74 جنيه للشراء مقابل 100.91 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصر أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء مقابل 100.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء مقابل 100.63 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك كريدي اجريكول

حافظ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي اجريكول على قيمته عند 95.51 جنيه للشراء مقابل 102.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

عُرض سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر بقيمة 99.36 جنيه للشراء مقابل 100.34 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية فى البنك التجاري الدولي

حقق سعر

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلى المصري

في البنك التجاري الدولي قيمة 97.30 جنيه للشراء مقابل 100.71 جنيه للبيع.

قُدر سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى بقيمة 99.36 جنيه للشراء مقابل 100.34جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

طُرح سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي بقيمة 95.63 جنيه للشراء مقابل 100.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي فى بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء مقابل 100.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف العربي الدولي

جاء سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي بقيمة 100.31 جنيه للشراء مقابل 100.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

شهد سعر

اليوم فى بنك الإسكندرية 97.01 جنيه للشراء مقابل 100.68 جنيه للبيع.