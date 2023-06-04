سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-6-2023 مقابل الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية في بداية التعاملات الأسبوعية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

اليوم الأحد 4-6-2023 أمام الجنيه على نفس المستويات المعلنة الخميس الماضي، بسبب العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي (الجمعة والسبت)، ليصل متوسط سعر الصرف إلى 100.19 جنيه للشراء، و 100.61 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي، أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة.

كما استقر سعر الدينار الكويتي داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.62 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدينار على مستوياته أمام الجنيه بالبنك الأهلي عند مستويات 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك الأهلي الكويتي عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعرضت فروع بنك مصر استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 99.36 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

كما جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الكويت الوطني 94.74 جنيه للشراء، و 100.91 للبيع، بحسب اخر التحديثات.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المحلي ببنك الإسكندرية عند مستويات 96.96 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك CIB عند 97.30 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية بالبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و 100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وأظهر الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد وصول سعر الدينار الكويتي عند 93.48 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك SAIB عند 100.36 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل بنك التنمية الصناعية وصول سعر

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أمام نظيره المحلي 96.09 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

كما أظهر الموقع الإلكتروني وصول سعر الدينار الكويتي داخ مصرف أبوظبي الإسلامي عند 98.09 جنيه للشراء، و 100.68 للبيع.