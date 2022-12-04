سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

ارتفع سعر الدينار الكويتي الأحد 4-12-2022 مقابل الجنيه المصري، فى نهاية التعاملات البنكية لسعري الشراء والبيع لأكثر من 15 قرشا، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووفقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» لمتوسط أسعار الصرف الأخيرة وصل إلى 79.88 جنيه للشراء، و80.30 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية للبنوك المصرية والعربية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري، 75.88 جنيه للشراء، و 81.88 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

وسعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري سجل 77.90 جنيه للشراء، و80.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقبل الجنيه المصري فبلغ 75.46 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري إلى 78.06 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

شهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري 79.90 جنيه للشراء، و 80.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري بــ 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وسعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري حقق 77.43 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 77.20 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري فبلغ 76.25 جنيه للشراء، و 81.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري إلى 76.59 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري قدر بــ 76.22 جنيه للشراء، و 80.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 77.23 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 79.95 جنيه للشراء، و 80.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري فسجل 77.00 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.