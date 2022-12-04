سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 4-12-2022 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-12-2022، مقابل الجنيه المصري، بحسب متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري، محققًا مستوى صرف عند: 79.88 جنيه للشراء، و 80.15 للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلى المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلى المصري إلى 77.20 جنيه للشراء، و80.14 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 77.23 جنيه للشراء، و 80.14 للبيع.

سعر عملة أمريكا في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 77.43 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 77.00 جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 78.06 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه مستوى صرف عند: 76.22 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك بلوم مصر

وطرح بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 79.82 جنيه للشراء، و 80.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 77.90 جنيه للشراء، و 80.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، حقق سعر الدينار الكويتي مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 75.35 جنيه للشراء، و 80.40 للبيع.

سعر عملة أمريكا في المصرفي المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في المصرف المتحد مستوى صرف عند: 74.27جنيه للشراء، و 80.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، حقق مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 76.25 جنيه للشراء، و 81.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي القطري إلى 76.35 جنيه للشراء، و 80.12 للبيع.