سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-7-2022 يرتفع في نهاية التعاملات بالبنوك

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-7-2022 في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية والأجنبية، ووصل إلى 61.52 جنيه للشراء، و61.90 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري في آخر تحديث صادر عن البنك، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بمتوسط سعر صرف الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 59.29 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر 59.38 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في البنوك.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 59.70 جنيه للشراء، و61.90 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان، 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 58.87 جنيه للشراء، و64.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

بلغ سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي القطري، 58.84 جنيه للشراء، و61.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

في بنك بلوم مصر وصل سعر عملة دولة الكويت إلى 61.47 جنيه للشراء، و61.84 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في إيجي بنك

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك، إلى 58.77 جنيه للشراء، و62.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، 57.30 جنيه للشراء، و61.94 جنيه للبيع، حسب موقع البنك.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، 57.78 جنيه للشراء، و61.91 جنيه للبيع.