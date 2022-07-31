سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية تعاملات البنوك المصرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-7-2022 في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية إلى 61.45 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لشاشة مؤشرات التداول اللحظية في البنك المركزي المصري بعد انتهاء العطلة الرسمية الأسبوعية، ويستعرض موقع «جريدة المال» بيانا تفصيليًّا لمتوسط سعر العملة الكويتية مقابل العملة المصرية في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصّة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 31-7-2022 في بنك مصر عند مستوى 59.38 جنيه للشراء، و 61.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما بلغ سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 59.29 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك.

سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي CIB

في حين سجّل سعر صرف العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري: 59.70 جنيه للشراء، و 61.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه، في البنك العربي الأفريقي الدولي، 58.87 جنيه للشراء، و 64.76 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 60.19 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وتوقف سعر عملة دولة الكويت أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري عند مستوى 58.77 جنيه للشراء، و 61.83 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في المصرف المتحد

ووصل سعر العملة الكويتية في المصرف المتحدّ وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك إلى مستوى 57.30 جنيه للشراء، و 61.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين أنَّ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك وصل إلى مستوى 57.78 جنيه للشراء، و 61.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 58.02 للشراء، و62.07 للبيع.