سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-7-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

انخفض سعر اليوم الأحد 30-7-2023 مقابل الجنيه المصري بأولى أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 100.48 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والمصرية والأجنبية والعربية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 99.44 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 100.35 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 100.12 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 100.35 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

عرض سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 97.27 جنيه للشراء، و100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.83 جنيه للشراء، و101.10 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنيمة الصناعية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري 96.09 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.