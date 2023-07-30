سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-7-2023 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر اليوم الأحد 30-7-2023، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، مستوى صرف عند: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بالبنك المركزي المصري، وترصد بوابة «جريدة المال» في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية وفقًا لشاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي «aibank»

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 99.44 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 100.12 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 100.35 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي «EGBANK»

وطرح البنك المصري الخليجي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 95.63 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وقدّر البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب «saib»

وفي بنك سايب، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 100.35 جنيه للشراء، و 100.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي «CIB»

أما سعر في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي «QNB»

وشهد سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مستوى صرف عند: 99.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 97.27 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري إلى 100.40 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.