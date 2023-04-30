سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات البنكية

تحرك سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

اليوم الأحد 30-4-2023، منخفضا شراء وبيعا بنهاية التعاملات البنكية، أمام الجنيه المصري، وتراوحت قيمة الانخفاض ما بين 9 – 14 قرشا شراءً و ما بين 2- 18 قرشا بيعاً، و جاء متوسط السعر وفقاً لآخر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى 100.60 جنيه للشراء، و 100.95 للبيع، وفيما يلي تنشر «المال» تقرير بسعر عملة الكويت، المعروضة بشاشات التداول اللحظى بالبنوك.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، مقابل 101.09 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، مقابل 100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى: 99.69 جنيه للشراء، مقابل 100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي فى بنك سايب، 100.68 جنيه للشراء، مقابل 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، مقابل 101.0 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

طُرح سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، مقابل 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى

عُرض سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى: 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدى آجريكول مصر

بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك التعمير والإسكان

في بنك كريدى آجريكول مصر: 95.51 جنيه للشراء، مقابل 102.9 للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، مقابل 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي القطري الوطني

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني إلي 95.94 جنيه للشراء، مقابل 100.96 للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك التنمية الصناعية

قُدر سعر

اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى: بـ 96.09 جنيه للشراء، مقابل 100.79 للبيع.