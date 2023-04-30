سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-4-2023 ببداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه

حقق سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري
طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري بـ 99.69 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.69 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
عرض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.00 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك بلوم مصر
قدر سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 95.54 جنيه للشراء، و 100.51 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 95.21 جنيه للشراء، و 101.41 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري إلى 93.48 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري
حقق سعر الدينار الكويتي في ، أمام الجنيه المصري، 95.94 جنيه للشراء، و 100.96 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
شهد سعر
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
عرض سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 100.68 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، أمام الجنيه المصري، 100.66 جنيه للشراء، و 101.10 للبيع.