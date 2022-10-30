سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-10-2022 في نهاية التعاملات مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 30-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري ارتفاعا في البنوك في الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر الصرف 77.57 جنيه للشراء، 77.92 جنيه للبيع، وفقا لتقرير «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف عملة الكويت في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصري، مقابل الجنيه المصري إلى 74.15 جنيه للشراء، و77.22 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 74.20 جنيه للشراء، و 77.22 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى مقابل الجنيه المصري 75.06 جنيه للشراء، و 77.27 للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه 72.43 جنيه للشراء، و 77.40 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك أبو ظبى الإسلامى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبى الإسلامى مقابل الجنيه المصري 76.57 جنيه للشراء، و 78.21 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك العربى الأفريقى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس، في مقابل الجنيه المصري، بــ 73.62 جنيه للشراء، و 80.89 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجى

وصل سعر سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى في مقابل الجنيه 74.71 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى مقابل الجنيه المصري 76.81 جنيه للشراء، و 77.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري 77.89 جنيه للشراء، و 78.24 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك كريدي أجريكول ـ مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ـ مصر أمام الجنيه 74.61 جنيه للشراء، و 80.52 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى مقابل الجنيه المصري بـ 75.55 جنيه للشراء، و 77.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري سعر صرف، 74.93 جنيه للشراء، و80.15 للبيع.