حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3 إبريل 2022 على مستوياته المعلنة داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية، يوم الخميس الماضي، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.862 جنيه للشراء، 60.340 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.569 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

من ناحية اخرى بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما بلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.35 جنيه للشراء، و60.39 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

ومن ناحية اخرى بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.37 جنيه للشراء، و63.12 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبينت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 للبيع، بحسب آخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.