سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-12-2023 مقابل الجنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

تباين سعر اليوم الأحد 3-12-2023 بالشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بسوق المال، وسجل متوسط سعر صرف عملة الكويت قيمة 99.86 جنيه للشراء، و100.21جنيه للبيع، طبقًا للتقرير الأخير الصادرعن البنك المركزي المصري، وتقدم بوابة جريدة «المال» عرض لأسعار العملة الكويتية، وفقًا لتحديث شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمصارف المحلية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.31 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية: 96.59 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 98.09 جنيه للشراء، و100.37 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي:96.03 جنيه للشراء، و102.51 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني: 94.35 جنيه للشراء، و100.56 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

سعر ي في بنك القاهرة: 99.73 جنيه للشراء، و100.35 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر:95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي: 100.09 جنيه للشراء، و100.49 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 98.95 جنيه للشراء، و99.96 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و99.99 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب: 99.85 جنيه للشراء، و100.29 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر اليوم في بنك مصر: 99.62 جنيه للشراء، و99.96 للبيع، مقابل العملة المحلية.