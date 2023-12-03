سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-12-2023 ببداية التعاملات البنكية في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 3-12-2023 مستوى صرف متباين مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة في مصر، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار صرف العملات بلغت العملة الكويتية 99.84 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

ومن أهتمام جريدة المال بكل ما يشغل القارئ ننشر في التقرير التفصيلي التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.35 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وعرض بنك القاهرة، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ99.73 جنيه للشراء، و 100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ99.62 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 99.85 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي، 100.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وقدّر البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ98.95 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 96.09 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.31 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 96.59 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و 100.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.