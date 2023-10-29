سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

تحرك سعر اليوم الأحد 29-10-2023 مرتفعًا مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية المختلفة، متوسط صرف وصل إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.00 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 98.82 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 99.45 جنيه للشراء، و 99.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 97.30 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسعر الدينار الكويتي في الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.53 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك القاهرة

طرح سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، مقابل الجنيه المصري بـ 99.60 جنيه للشراء، و 100.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.12 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

أما سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 95.63 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، مقابل الجنيه المصري، 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 94.23 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 93.48 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري قدر بـ 99.78 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.