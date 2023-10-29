سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-10-2023 مقابل الجنيه في ختام التداول ببنوك مصر

سجل سعر اليوم الأحد 29-10-2023، مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري، بنهاية عمليات التداول بأول أيام العمل عقب العودة من الإجازة الأسبوعية، وحقق متوسط 99.81 جنيه للشراء، و100.15 للبيع، وفقًا للبيان الأخير الصادر عن البنك المركز المصري، بمتوسطات أسعار العملات العربية والأجنبية نظير العملة المحلية.

وتعرض بوابة جريدة المال خلال هذا التقرير سعر صرف العملة الكويتية، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة، وفقًا لشاشات التداول المنتشرة بأفرعه، 99.60 جنيه للشراء، و100.11 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.23 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، بختام تعاملات البنوك، 93.48 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، 99.78 جنيه للشراء، و100.16 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

سعر في بنك بلوم مصر، كما جاء بموقعه على شبكة الإنترنت، 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 98.82 جنيه للشراء، و 99.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 99.49 جنيه للشراء، و99.78 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، بنهاية التعاملات المسائية، 97.30 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في الإسكندرية، 96.53 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.09 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التعمير والإسكان

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان، 96.99 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سعر اليوم في البنك المصري الخليجي، عقب جولة بموقعه الإلكتورني، 95.63 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.