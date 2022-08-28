سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-8-2022 في بداية التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 28-8-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، بالتزامن مع أولى أيام استئناف السوق المصرفي المصري عمله، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، وفق آخر تقرير صادر 62.15 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا، عن متوسط سعر صرف العملات، وفق المواقع الرسمية لعدد من البنوك العاملة في مصر، وما تظهره شاشات التداول اللحظية في بعض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 60.43 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع، وفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، 60.06 جنيه للشراء، و62.39 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 58.49 جنيه للشراء، و62.46 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 60.92 جنيه للشراء، و62.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي، 59.31 جنيه للشراء، و63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

في البنك المصري الخليجي، وصل سعر الدينار الكويتي، إلى 59.48 جنيه للشراء، و62.48 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك بلوم مصر

وصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر، إلى 62.13 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي الدولي، 59.47 جنيه للشراء، و65.41 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، 60.79 جنيه للشراء، و62.44 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، إلى 59.75 جنيه للشراء، و62.52 جنيه للبيع.