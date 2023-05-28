سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-5-2023 أمام الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر
سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني
أظهر الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 94.77 جنيه للشراء، و100.95 للبيع.
سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية
أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع، في آخِر تحديث له.
سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري
وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري إلى 99.37 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر
أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 99.38 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.
سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي
أظهر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي استقرار سعر الدينار أمام الجنيه إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك القاهرة
وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه على مستويات الخميس داخل فروع بنك القاهرة عند مستوى 100.40 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
تعرض فروع بنك بنك المصرف العربي الدولي سعر
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
أظهرت شاشات التداولات اللحظية لبنك المصرف المتحد وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 93.48 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية التعاملات ببنك بلوم مصر عند مستويات 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني
جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بمستهل التعاملات ببنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.