سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-5-2023 أمام الجنيه

أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية استقرار سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

اليوم الأحد 28-5-2023، مقابل العملة المحلية بشاشات التداولات اللحظية داخل الفروع والمواقع الرسمي الإلكترونية للبنوك بنفس مستويات الخميس الماضي، وذلك بعد عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بحسب اخر التحديثات على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك، ليسجل متوسط سعر العملة الكويتية، وفقًا لما ورد بموقع البنك المركزي المصري، 100.28 جنيه للشراء، مقابل 100.63 للبيع. ومن خلال التقرير التالي ينشر موقع جريدة «المال» عرض لسعري الشراء والبيع لعملة الكويت في البنوك:

أظهر الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني وصول سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 94.77 جنيه للشراء، و100.95 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك التنمية الصناعية

أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك التنمية الصناعية إلى 96.09 جنيه للشراء، و100.41 للبيع، في آخِر تحديث له.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بفروع البنك الأهلي المصري إلى 99.37 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند 99.38 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أظهر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف أبو ظبي الإسلامي استقرار سعر الدينار أمام الجنيه إلى 98.09 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك القاهرة

وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه على مستويات الخميس داخل فروع بنك القاهرة عند مستوى 100.40 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

تعرض فروع بنك بنك المصرف العربي الدولي سعر

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 100.28 جنيه للشراء، و100.66 للبيع، في آخِر تحديث لها.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية لبنك المصرف المتحد وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 93.48 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية التعاملات ببنك بلوم مصر عند مستويات 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بمستهل التعاملات ببنك قطر الوطني الأهلي عند مستويات 95.94 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.