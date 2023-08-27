سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه في بداية تعاملات البنوك

شهد سعر اليوم الأحد 27-8-2023 انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في أولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ببداية التعاملات البنكية، متوسط سعر صرف وصل إلى 99.98 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع، طبقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه، 95.94 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

طرح سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 97.82 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 99.03 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 99.71 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

قدر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 93.48 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 94.53 جنيه للشراء، و100.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 96.86 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 100.10 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حقق سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري، 98.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم، أمام الجنيه المصري طرح بـ 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.