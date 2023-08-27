سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التداول

سجل سعر اليوم الأحد 27-8-2023 ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات بداية الأسبوع بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بعدما شهد اتخفاضًا ببداية التعاملات الصباحية، وجاء متوسط سعر صرف العملة الكويتية قيمة 100.07 جنيه للشراء، و100.41 جنيه للبيع، بناء على ما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصريالمنشور بموقعه الإلكتروني، ويعرض موقع جريدة «المال» التقرير التالي بأسعار صرف العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد، مقابل العملة المحلية، 93.48 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، مقابل العملة المحلية، 94.44 جنيه للشراء، و100.70 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل العملة المحلية، 95.94 جنيه للشراء، و100.26 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، مقابل العملة المحلية، 97.82 جنيه للشراء، و100.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، مقابل العملة المحلية، 99.03 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل العملة المحلية، 99.71 جنيه للشراء، و100.02 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر في بنك كريدي أجريكول مصر، مقابل العملة المحلية، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقابل العملة المحلية، 98.09 جنيه للشراء، و100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل العملة المحلية، 97.30 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل العملة المحلية، 96.86 جنيه للشراء، و100.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سعر اليوم في بنك سايب، مقابل العملة المحلية، 100.10 جنيه للشراء، و100.45 للبيع.