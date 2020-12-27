سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-12-2020 في مصر

العملة الكويتية تحافظ على سعر مقابل الدولار الأمريكي

تباينت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق على سعره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2020، ليتراجع في بعض البنوك ويستقر في البعض الآخر.

وأظهر تقرير أسعار العملات الذي تعده المنصة الإلكترونية لجريدة المال، وصول متوسط سعر العملة الكويتية مقابل نظيرها المصري، داخل البنك المركزي 51.18 جنيه للشراء، و51.64 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 48.48 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك التعمير والإسكان

ونجح الجنيه المصري في المحافظه على سعره مقابل العملة الكويتية داخل بنك التعمير والإسكان سعر الدينار مقابل الجنيه المصري عند 48.43 جنيه للشراء، و51.62 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وعن سعر شراء وبيع العملة الكويتية داخل بنك الكويت الوطني، جاء السعر عند 48.52 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 48.52 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك تنمية الصادرات

أظهرت تعاملات اليوم بالسوق في بنك تنمية الصادرات، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.46 جنيه للشراء، و51 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده

وعن سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري جاء السعر في بداية التعاملات الأسبوعية، 48.44 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي فى بنك كريدي أجريكول

وبحسب آخر التحديثات على شاشة التداول داخل بنك كريدي أجريكول مصر بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 47.74 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وعن سعر العملة الكويتية الدينار مقابل نظيرها الأمريكي، وصل السعر في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد عند 3.27 دولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ومقابل الريال السعودي.. بلغ سعر صرف الدينار الكويتي خلال التعاملات الصباحية اليوم عند مستوى 12.26 ريال سعودي.