سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-11-2022، ببداية التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري إلى 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصرفية المصرية بموقع البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي أسعار عملة الكويت، بحسب المواقع الرسمية لعدد من البنوك المصرية والحكومية والأجنبية والإسلامية والعربية، وشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي، مستوى صرف عند: 76.37 جنيه للشراء، و 81.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في بنك التنمية الصناعية، إلى 76.50 جنيه للشراء، و 79.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مستوى صرف عند: 79.50 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، مستوى صرف أمام الجنيه عند: 75.78 جنيه للشراء، 81.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بـ 76.25 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، بـ 77.96 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

أما سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، سجل مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 79.62 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، في المصري الخليجي مستوى صرف عند: 76.13 جنيه للشراء، و 80.00 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، حقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مستوى صرف عند: 76.94 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، سجل مستوى صرف عند: 76.90 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بـ 76.63 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي إلى 77.33 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.