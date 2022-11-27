سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27-11-2022 مقابل الجنيه المصرى، في نهاية التعاملات البنكية ارتفاعا يصل إلى 14 قرشا في الشراء، وانخفاضا طفيفا في البيع، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية، ووصل إلى 79.69 جنيه للشراء، و 79.96 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير لمتوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقا لشاشات التداول اللحظية، ومواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصرى، 76.90 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم

حقق سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم، أمام الجنيه المصرى، 79.56 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى المصرى، مقابل الجنيه المصرى إلى 76.94 جنيه للشراء، و 79.80 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 76.50 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصرى بــ 79.62 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول- مصر، أمام الجنيه المصرى، 75.78 جنيه للشراء، و 81.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 76.63 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجارى الدولى

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى، 77.33 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري إلى 76.25 جنيه للشراء، و79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربى الدولى

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربى الدولى، أمام الجنيه المصرى، 79.62 جنيه للشراء، و79.97 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الاستثمار العربى

قدر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربى مقابل الجنيه المصري بـ 76.40 جنيه للشراء، و 81.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى أمام الجنيه المصري، 77.77 جنيه للشراء، و 79.96 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، مقابل الجنيه المصرى إلى 77.96 جنيه للشراء، و 79.94 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصرى الخليجى ، أمام الجنيه المصرى، 76.13 جنيه للشراء، و 80.00 للبيع.