بنـــوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر

الدينار يستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 10:25 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21 10:25 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حافظ  سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 26- 9- 2021 على استقراره أمام الجنيه المصري بشبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.974 جنيه للشراء، و52.403 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21-9-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بينما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع يستقر الدينار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، داخل البنوك بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-9-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى شاشات تداول البنك الأهلي المصري استقر الدينار الكويتي عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهر تقرير المال الصباحى على أسعار العملات بحسب تحديثات العملة الكويتية عالميا، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما حافظ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي على استقراره عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يواصل الثبات بنهاية التعاملات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم الأحد 26-9-2021 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 10:34 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:25 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أسعار العملات اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:01 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

أداء أعمال القطاع المصرفى يتخذ مسارًا صاعدًا خلال النصف الأول من 2021

‫محمود الصباغ‬‎ 6:46 ص, الأحد, 26 سبتمبر 21

سعر الدولار اليوم يحافظ على مستواه داخل البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 6:16 م, السبت, 25 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم يستقر في البنوك

فاطمة إمام 5:53 م, السبت, 25 سبتمبر 21