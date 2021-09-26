سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 26- 9- 2021 على استقراره أمام الجنيه المصري بشبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه خدمة لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.974 جنيه للشراء، و52.403 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بينما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند مستوى 48.45 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع يستقر الدينار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، داخل البنوك بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وعلى شاشات تداول البنك الأهلي المصري استقر الدينار الكويتي عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وأظهر تقرير المال الصباحى على أسعار العملات بحسب تحديثات العملة الكويتية عالميا، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما حافظ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي على استقراره عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.