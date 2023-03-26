سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-3-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأحد 26-3-2023، في بداية التعاملات اليومية والتي تبدأ في تمام الساعة التاسعة ويبدأ العاملين بالقطاع المصرفي التعامل مع المواطنين في التاسعة والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرًا ويستمر العمل بداخل البنوك إلى الثانية ظهرًا، وينشر موقع جريدة المال متوسط السعر للعملة الكويتية في البنك المركزي المصري والتي بلغت 100.73 جنيه للشراء، و 101.09 للبيع، بالإضافة لسعر الصرف في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

عرض بنك التعمير والإسكان، سعر

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

اليوم أمام الجنيه بـ 96.99 جنيه للشراء، و 100.93 للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وفي بنك مصر، بلغ سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية سجل مستوى صرف عند: 97.41 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 100.80 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.72 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.