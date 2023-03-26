سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-3-2023 في بداية التعاملات بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان
عرض بنك التعمير والإسكان، سعر
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 101.08 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 96.03 جنيه للشراء، و 102.51 للبيع.
سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري
وحقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 99.84 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك مصر
وفي بنك مصر، بلغ سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية سجل مستوى صرف عند: 97.41 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي إلى 100.80 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك سايب
وقدّر بنك سايب، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ 100.72 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 101.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري، 97.82 جنيه للشراء، و 101.15 للبيع.