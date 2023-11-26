سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-11-2023 بمستهل التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-11-2023 مستوى صرف متباين في مستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري في أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ووصل متوسط سعر عملة الكويت إلى 100.03 جنيه للشراء، و 100.38 للبيع.

ومن اهتمام جريدة المال بكل ما يهم القارئ ننشر في التقرير التالي التفصيلي أسعار صرف بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند: 99.87 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 96.81 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 98.09 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ومازال سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي مستقرًا أمام الجنيه المصري عند: 97.30 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحافظ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة على مستواه الأخير عند: 99.73 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، 95.63 جنيه للشراء، و 100.47 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند: 99.14 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ93.48 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، 94.59 جنيه للشراء، و 100.74 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر إلى 95.54 جنيه للشراء، و 95.51 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك قطر الوطني الأهلي

وطرح بنك قطر الوطني الأهلي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 95.94 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك سايب عند: 100.08 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.