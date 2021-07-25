سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-7-2021 في مصر

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

تباين سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرفية بحسب لآخر التحديثات على سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25 يوليو 2021 وبلغ مستوى متوسط سعر صرف العملة الكويتية عند 51.95 جنيه للشراء، وعلى مستوى البيع سجل 52.41 جنيه، وذلك طبقا للمسح التي تقدمة بوابة المال الإلكترونية بشكل يومي خدمة لمتابعيها على أسعار العملات العربية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات.. وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي CIB، إلى 49.33 جنيه للشراء، و52.33 للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

عند مستوى 49.61 جنيه للشراء، و52.30 للبيع جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بالبنك

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى وصل سعر صرف العملة الخليجية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى مستوى 48.42 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات الصباحية أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على الشراء والبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري عند 49.32 جنيه للشراء، و52.26 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

كما أظهر تقرير “المال” الصباحي أسعار العملات العربية .. وصول سعر الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار بحسب آخِر تحديث داخل السوق.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ووفقاً لاخر تحديث على أسعار العملات ..وصول سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي إلى 12.47 ريال، في بداية التعاملات الصباحية اليوم