سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-6-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 25-6-2023 استقراره مقابل العملة المحلية المصري بختام التداولات اليومية على صعيد الشراء والبيع، في آخر تحديث على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل البنك، عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري»، متوسط سعر الصرف إلى 100.30 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية داخل البنك الاهلي المصري 99.39 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 100.07 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي ، 97.30 جنيه للشراء، و100.71 للبيع، نتيجة عطلة البنوك.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية إلى 97.04 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي ببنك القاهرة أمام الجنيه المصري إلى مستويات 100.40 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

حافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل فروع مصرف أبوظبي الإسلامي على مستواه عند 98.09 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك التعمير والإسكان 96.99 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

كما استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

استقر سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

أمام الجنيه المصري بفروع بنك بلوم عند 95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 94.78 جنيه للشراء، و100.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي على الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد أمام العملة المحلية 93.48 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع بنك قطر الوطني الأهلي إلى 95.94 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.