سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول
أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك كريدي أجريكول، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.
سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري بـ 100.31 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية بالبنك الأهلي المصري، 99.39 جنيه للشراء، و100.39 للبيع، نتيجة عطلة البنوك.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى 100.07 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي
عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصير بالبنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 97.82 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
فيما وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الـ CIB إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.
سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصري ببنك الإسكندرية 97.04 جنيه للشراء، و100.62 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
استقر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية ببنك الكويت الوطني عند 94.89 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.
سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب
بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل بنك SAIB أمام العملة المحلية100.30 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
وصل سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع بنك المصرف المتحد، أمام العملة المحلية المصرية، 93.48 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.