سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-6-2023 في مقابل الجنيه المصري

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سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

اليوم الأحد 25-6-2023 أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الأسبوعية على صعيد الشراء والبيع، في اخر تحديث على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية داخل البنك، عرض الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري»، متوسط سعر الصرف إلى 100.40 جنيه للشراء، و100.75 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة دولة الكويت، بحسب ماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك كريدي أجريكول، 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري بـ 100.31 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية بالبنك الأهلي المصري، 99.39 جنيه للشراء، و100.39 للبيع، نتيجة عطلة البنوك.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بفروع بنك مصر إلى 100.07 جنيه للشراء، و100.39 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصير بالبنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 97.82 جنيه للشراء، و100.69 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الأهلي عند 95.94 جنيه للشراء، و100.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

فيما وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل بنك الـ CIB إلى 97.30 جنيه للشراء، و100.71 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصري ببنك الإسكندرية 97.04 جنيه للشراء، و100.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

بالبنك المصري الخليجي عند 95.63 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي أمام العملة المحلية ببنك الكويت الوطني عند 94.89 جنيه للشراء، و101.03 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل بنك SAIB أمام العملة المحلية100.30 جنيه للشراء، و100.65 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم بفروع بنك المصرف المتحد، أمام العملة المحلية المصرية، 93.48 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.