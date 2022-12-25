سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-12-2022 تباينا بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات البنكية، بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية والإسلامية المختلفة، وبحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، وصل إلى 80.60 جنيه للشراء، و80.81 جنيه للبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف عملة دولة الكويت، طبقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العالمة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

شهد سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 77.77 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي ، أمام الجنيه المصري بــ 76.63 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري 80.48 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبى الإسلامى، أمام الجنيه المصري وصل إلى 78.47 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري سجل 77.60 جنيه للشراء، و 80.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري فطرح بــ 77.03 جنيه للشراء، و 80.78 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي القطري

حقق سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 76.75 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلى الكويتى

عرض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصري بــ 78.24 جنيه للشراء، و 80.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري شهد 77.84 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وسعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربى أمام الجنيه المصري قدر بــ 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري فبلغ 80.44 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري إلى 76.78 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر، مقابل الجنيه المصري 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

طرح سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بــ 75.99 جنيه للشراء، و 81.11 للبيع.