سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-12-2022 ببداية التعاملات في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك المصرية، بعد إنتهاء العطلة الرسمية للقطاع المصرفي المصري، 80.45 جنيه للشراء، و 80.92 للبيع، بحسب متوسط أسعار صرف العملات بالبنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت مقابل الجنيه المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة بأفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 75.99 جنيه للشراء، و 81.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، 76.65 جنيه للشراء، و 81.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، إلى 77.77 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك سايب

وفي بنك سايب، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 80.48 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بـ 77.60 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وقدّر المصرف المتحد، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 74.69 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بـ 76.75 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 78.47 جنيه للشراء، و 80.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 78.24 جنيه للشراء، و 80.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، 76.31 جنيه للشراء، و 82.35 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي، إلى 76.63 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك التجاري الدولي

وطرح البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بـ 77.84 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه بـ 80.44 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع.