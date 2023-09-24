سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه بختام التداول

جاء سعر اليوم الأحد 24-9-2023 عند متوسط 99.86 جنيه للشراء، مقابل 100.20 جنيه للبيع، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني.

وتنشر بوابة جريدة «المال» أسعار صرف عملة دولة الكويت، أمام العملة المصرية، المعروضة بشاشات التداول وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بفروع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية بمصر بختام أول أيام العمل عقب العودة من العطلة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، استقر عند: 99.81 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ، أمام الجنيه المصري، بلغ قيمة: 93.48 جنيه للشراء، 100.21 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الكويت الوطني

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، شهد مستوى صرف بقيمة: 94.32 جنيه للشراء، و 100.50 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي الكويتي – مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر ، أمام الجنيه المصري، جاء بقيمة: 97.82 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، سجل 99.58 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، وصل إلى قيمة: 96.09 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، بختام التعاملات المسائية: 95.94 جنيه للشراء، و 100.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 98.91 جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سعر اليوم في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات المصرفية : 97.30 جنيه للشراء، و 100.24 للبيع.