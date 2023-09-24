سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-9-2023 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-9-2023، تباين ببداية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت بحسب آخِر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.79 جنيه للشراء، و100.13 للبيع.

ويستعرض موقع جريدة المال، في التقرير التفصيلي التالي، أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والأجنبية والخاصة والعربية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني، 94.32 جنيه للشراء، و100.50 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

وحقق سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي، 95.94 جنيه للشراء، و100.25 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك مصر

وقدّر بنك مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ99.59 جنيه للشراء، و99.93 للبيع.

سعر عملة الكويت في البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بـ98.91 جنيه للشراء، و99.87 للبيع.

سعر عملة الكويت في بنك بلوم مصر

وعرض بنك بلوم مصر، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ95.54 جنيه للشراء، و100.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 96.66 جنيه للشراء، و100.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند 100.04 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

أما سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر، حقق مستوى صرف عند 95.51 جنيه للشراء، و102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، 99.81 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

وحقق سعر مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 99.81 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي- مصر، 97.82 جنيه للشراء، و100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصري الخلجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و100.24 للبيع.