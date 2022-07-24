سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-7-2022 في مصر

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في بداية التعاملات اليومية، وصل إلى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، وذلك حسب آخر تقرير عن متوسط أسعار العملات الصادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية في فروع البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، إلى 59.08 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أما في بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية، بلغ سعر الدينار الكويتي، 57.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وأوضحت شاشات التداول في بنك الكويتي الوطني وصل سعر الدينار الكويتي، إلى 57.94 جنيه للشراء، و61.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 58.80 جنيه للشراء، و64.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري، إلى 59.64 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية في بنك أبو ظبي الإسلامي، وصول الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 60.12 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغ الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، إلى 59.21 جنيه للشراء، و61.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في في البنك الأهلي القطري «QNB»، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه، إلى 58.77 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك «EGBANK»

ووصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك «EGBANK»، إلى 58.71 جنيه للشراء، و61.79 جنيه للبيع.