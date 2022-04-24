أظهرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية ، على نفس مستويات الخميس الماضي ، نتيجة إجازة القطاع المصرفي يومي الأحد والإثنين، عند 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداول استقرار سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وحافظ سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.