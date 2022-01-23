سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 23-1-2022 في مصر

تواصل الفروع داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية في عرض سعر شراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الأحد 23يناير 2022 في بداية التعاملات الصباحية، وجاء السعر على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري، عند 51.744 جنيه للشراء، و52.201 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

اظهر تقري التعاملات الصباحية لاسعار العملات وصول مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما يخص السعر داخل البنوك الحكومية.. أظهرت تقرير “المال” الصباحي استقرار أسعار العملات بشاشات حفاظ مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي أمام جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

على المستوى العالمي بداية التعاملات الصباحية استقر مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

كما استقرت مستويات شراء وبيع صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي جاء 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع، بحسب التحديث الاخير للعملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما أظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر الشراء والبيع لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الشركة المصرفية، 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع