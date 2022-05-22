سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22-5-2022 في مصر

أظهرت التعاملات الصباحية استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22 مايو 2022 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له عند 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية عند 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفي آخر تحديث على شاشات التداولات اللحظية وصل سعر الدينار الكويتي على مستوياته في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وحافظ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار بفروع البنك الأهلي المصري، إلى 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقرت سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري صباح اليوم 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.