سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22-10-2023 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 22-10-2023، مستوى صرف مرتفع مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل متوسط سعر عملة دولة الكويت وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 99.66 جنيه للشراء، و 100.01 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية والإسلامية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية، 96.09 جنيه للشراء، و 99.77 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وحقق سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة، 99.60 جنيه للشراء، و 100.20 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي – مصر إلى 97.73 جنيه للشراء، و 100.08 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرفي المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 93.48 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، سجل سعر الدينار الكويتي مستوى صرف عند: 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، حقق مستوى صرف عند: 96.64 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وعرض المصرف العربي الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 99.73 جنيه للشراء، و 100.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وطرح بنك مصر، سعر مقابل الجنيه المصري بـ 99.50 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بـ 97.30 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 98.83 جنيه للشراء، و 99.76 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك سايب

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك سايب، 99.87 جنيه للشراء، و 100.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 95.63 جنيه للشراء، و 100.26 للبيع.