سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-8-2022 بنهاية التعاملات في مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-8-2022، بنهاية التعاملات اليومية بالبنوك، 62.19 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري عن متوسط أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة دولة الكويت، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، إلى 59.89 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، 59.98 جنيه للشراء، و62.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت شاشات التداول في البنك التجاري الدولي، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 60.30 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، 57.87 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي مصر

وحقق سعر الدينار الكويتي، في البنك الأهلي الكويتي مصر، 60.66 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع.

سعر عملة الكويت في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 60.79 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي ببنك الاستثمار العربي

وفي بنك الاستثمار العربي، وصل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه، إلى 59.31 جنيه للشراء، و 63.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الكويت الوطني، 58.64 جنيه للشراء، و62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة دولة الكويت في البنك العربي الأفريقي

وأوضحت شاشات التداول في البنك العربي الأفريقي، وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، إلى 59.39 جنيه للشراء، و 65.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 59.62 جنيه للشراء، و 62.56 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، إلى 58.41 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك الأهلي القطري، إلى 59.43 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.