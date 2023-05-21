سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية الموجودة بفروع البنو تحرك سعر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

اليوم الأحد 21-5-2023 في بداية التعاملات الأسبوعية ومستهل التداولات الصباحية بصورة طفيفة مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل نظيره بالسوق المحلية الجنيه المصري، ليأتي متوسط سعر عملة الكويت 100.41 جنيه للشراء، مقارنة مع 100.76 للبيع، بحسب التحديث الاخر لمتوسط أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في القطاع المصرفي المصري على شاشات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى

الكويتي اليوم ببنك التعمير والإسكان إلى 96.99 جنيه للشراء، و 100.86 للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى على شاشات التداولات اللحظية مستوى 99.45 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل شراء وبيع سعر الدينار الكويتي داخل فروع بنك مصر إلى 99.46 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر عملة الكويت في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند مستويات 94.84 جنيه للشراء، و 101.06 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ويعرض بنك القاهرة في بداية تعاملاته سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 100.40 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدى آجريكول مصر

وافتتح بنك كريدي أجريكول مصر تعاملات الصباحية على سعر الدينار الكويتي أمام نظيره المصري عند مستويات 95.51 جنيه للشراء، و 102.98 للبيع.

سعر عملة الكويت في المصرف المتحد

وعرض للمصرف المتحد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه على المصري على صعيد الشراء والبيع عند 93.48 جنيه، و 100.74 جنيه، على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

أظهرت التحديث الأخر على موقع البنك الأهلي الكويتي وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند 97.82 جنيه للشراء، و 100.79 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

ويتيح البنك المصري الخليجي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الصباحية عند مستويات 95.63 جنيه للشراء، و 100.78 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الأهلي الوطني

وعرض شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك قطر الوطني الأهلي سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 95.94 جنيه للشراء، و 100.75 للبيع.